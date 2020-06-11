«Красота какая!»: Галкин провел видеоэкскурсию по своему саду возле замка

Максим Галкин в одном из интервью заметил, что во время самоизоляции в полной мере понял, что принял правильное решение приобрести земли в деревне и построить замок. В тот момент, когда большинство россиян теснилось в своих маленьких квартирах, комик чувствовал себя «как в санатории».

Здесь вполне достаточно места для того, чтобы его дети Лиза и Гарри могли спокойно кататься на велосипеде, играть в догонялки и футбол. Сам же артист главным образом наслаждается своим роскошным садом. В нем растут как плодоносящие кусты и деревья, так и декоративные, радуют глаз клены, сосны и ели.

В личном блоге Галкин провел небольшую видеоэкскурсию, демонстрируя пышное цветение своего сада в деревне Грязь.

А чуть ранее Максим показал своего любимца – куст боярышника однопестичного, который он посадил 10 лет назад.