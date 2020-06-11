«Поберегите головы мужчин»: Мороз восхитила фанатов снимком в прозрачной блузке на голое тело

Актриса Дарья Мороз в Instagram поделилась очень откровенной и красивой фотографией, которая привела в восторг ее поклонников. На снимке она сидит в прозрачной блузке. Сквозь тонкую ткань можно без особых проблем рассмотреть ее красивую грудь.

«Когда цветы прорастают сквозь кожу!» — сделала она загадочную подпись к фотографии.

«Дарья, вы невероятная», «Замечательная актриса, которая всегда умеет привлечь к себе внимание», «Снимок очень красивый. Поберегите головы мужчин», — отметили в комментариях пользователи.

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Кстати, сериал «Содержанки», где бывшая жена режиссера Константина Богомолова сыграла главную роль, в самое ближайшее время покажут сразу в двух европейских странах — Великобритании и Ирландии. В комментариях пользователи не забыли поздравить Дарью Мороз с таким успехом. Они уверены, что скоро сериал начнут показывать и в других ведущих странах Старого Света.