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«Такой релакс!»: Деревянко показал роскошные виды вокруг своего строящегося дома

Актер возводит коттедж в горах Алтая.

«Такой релакс!»: Деревянко показал роскошные виды вокруг своего строящегося дома
Павел Деревянко. Фото Global look press.

Павел Деревянко начал строительство дома в элитном экопоселке Горного Алтая. Место актер выбрал действительно впечатляющее — вокруг только нетронутые вершины, лес и прозрачные реки. А как оно выглядит, актер продемонстрировал в личном блоге.

Артист вместе со своей супругой Дарьей Мясищевой запечатлелся на зачатках строения из цельного бруса, подписав кадр: «Основа нашего будущего дома».

О поселке, в котором строится коттедж Деревянко, известно, что он будет полностью возведен из экологичных материалов с соблюдением правил безопасности для окружающей среды. В нем, к примеру, запрещено даже сооружение глухих заборов.

В дальнейшем в поселении появится досуговый центр, организованное место для рыбалки, ресторан, магазин, детская игровая площадка.

А пока Павел собирает восторженные отзывы от своих поклонников в Сети.

«Ах! Ну какая ж картина из окон будет! Такой релакс! Причем меняющаяся от времени года! Супер просто!», «Какой вид изумительный! Один вид чего только стоит!», — написали фолловеры.

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