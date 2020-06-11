«Такой релакс!»: Деревянко показал роскошные виды вокруг своего строящегося дома

Павел Деревянко начал строительство дома в элитном экопоселке Горного Алтая. Место актер выбрал действительно впечатляющее — вокруг только нетронутые вершины, лес и прозрачные реки. А как оно выглядит, актер продемонстрировал в личном блоге.
Артист вместе со своей супругой Дарьей Мясищевой запечатлелся на зачатках строения из цельного бруса, подписав кадр: «Основа нашего будущего дома».
О поселке, в котором строится коттедж Деревянко, известно, что он будет полностью возведен из экологичных материалов с соблюдением правил безопасности для окружающей среды. В нем, к примеру, запрещено даже сооружение глухих заборов.
В дальнейшем в поселении появится досуговый центр, организованное место для рыбалки, ресторан, магазин, детская игровая площадка.
А пока Павел собирает восторженные отзывы от своих поклонников в Сети.
«Ах! Ну какая ж картина из окон будет! Такой релакс! Причем меняющаяся от времени года! Супер просто!», «Какой вид изумительный! Один вид чего только стоит!», — написали фолловеры.