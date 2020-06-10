Еще одна девочка: звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз

Ольга Рапунцель является одной из самых известных участников телепроекта «Дом-2». Девушка строит отношения с Дмитрием Дмитриенко. Они не только поженились, но и не так давно стали родителями. Длинноволосая красавица родила дочку Василису. Девочке уже два года. А в конце 2019 года пара поделилась радостной новостью, что они снова ждут ребенка. Рапунцель хотела рожать на Сейшелах, но из-за карантина им пришлось вернуться в Москву.

10 июня Ольга оказалась в больнице. В Сети появились кадры, на которых она готовилась к родам. Врачи окружили вниманием роженицу и помогали ей справиться с болью. Дмитриенко не отходил от супруги. Он держал ее за руку и принял участие в появлении ребенка на свет. Ближе к ночи Телеграм-канал «НеМалахов» сообщил, что у Рапунцель родилась вторая дочка в роддоме ЦКБ управления делами Президента РФ.

«Я уже должна скоро родить, волнение есть, без этого никак. Роды — это нелегкий процесс, я все помню, как будто это было вчера, но рожать-то надо. Успокаиваю себя, что скоро увижу свою крошку», — писала за несколько часов до родов девушка.

Сами супруги пока не сообщили о пополнении. Дмитрий лишь поделился снимком, на котором поддерживает возлюбленную в больничной палате. Поклонникам интересно, как пара назвала вторую девочку. Они уверены, что имя будет необычным.

Напомним, что впереди у Ольги несколько месяцев декретного отпуска. После этого она и ее муж вернутся на проект «Дом-2» и продолжат строить любовь. Отметим, что благодаря телестройке стала известна и сестра Рапунцель Алена, но в личной жизни везет меньше, поэтому романы заканчиваются расставанием.