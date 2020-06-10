«Это большая трагедия!»: Панкратов-Черный отреагировал на смертельное ДТП с Ефремовым

Именитый актер переживает, как за семью погибшего Сергея Захарова, так и за близких сына Аллы Покровской.

Крупная авария на Смоленской площади с участием Михаила Ефремова на слуху уже второй день. Инцидент произошел вечером 8 июня. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, двигаясь на своем авто, актер театра и сын ныне покойной Аллы Покровской находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате ДТП погиб 57-летний курьер Сергей Захаров.

Все произошедшее прокомментировала и 18-летняя дочь актера Анна-Мария. Девушка подметила, что разочаровалась в отце и намерена как-то оправдывать его безответственный поступок. Нынешняя, пятая по счету жена народного артиста России — Софья Кругликова и вовсе отказалась говорить о произошедшем. Поняв, что ей дозвонились журналисты нашего издания, она спешно бросила трубку.

При этом с сайтом Teleprogramma.pro побеседовал Александр Панкратов-Черный. 70-летний актер не стал скрывать: он переживает за семью покойного Захарова, и за близких Ефремова. Ведь артист столкнулся с настоящей травлей из-за своих необдуманных действий. Не смогла остаться равнодушной к всему случившемуся и Любовь Успенская.

Королева русского шансона дала понять, что она чувствует свою вину в этой трагедии. Не так давно артистка созванивалась с Ефремовым. И тогда, как говорит сама Любовь Залмановна, она не смогла понять, в каком настроении он пребывает. Эстрадная исполнительница подметила, что возможно ей бы удалось вывести Михаила Олеговича из депрессии. И всего этого бы не произошло.

«Не буду ничего говорить по поводу Миши! Это, конечно, очень большая трагедия. И для семьи погибшего Сергея Захарова. И для близких Ефремова. Наша трагедия тоже — для Мишиных друзей и коллег. На этом все!» — отметил Панкратов-Черный.

Напомним, что пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым 57-летний Сергей Захаров скончался в реанимации от полученных травм. Сам мужчина жил вместе с семьей в Рязани. И при этом ездил на работу в Москву. Близкие погибшего водителя тяжело переживают все произошедшее.