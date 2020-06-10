50 нарушений и долг: перечислены штрафы задержанного Ефремова за вождение

Михаил Ефремов не скрывал, что употребляет алкоголь, но при этом считал, что всегда себя контролирует. Однако сам был шокирован, попав в ужасающее ДТП в Москве 8 июня. Сам артист не пострадал, а вот второй водитель, доставщик еды из интернет-магазина Сергей Захаров, получил серьезные травмы. Врачи пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, к утру он скончался. Позже медицинская экспертиза показала, что актер был в алкогольном опьянении. Также в его крови были найдены наркотические вещества.
На дачу показаний Ефремов ней явился. Однако позже полиция сама привезла мужчину в УВД. Артист два месяца проведет под домашним арестом до суда. Вдова и близкие погибшего водителя требуют, чтобы виновный в ДТП получил максимальный срок наказания за содеянное. Тем временем в светском обществе одни осуждают Михаила Олеговича, другие просят не нападать на человека, который оказался в беде.
Тем временем стало известно, что у актера было 50 нарушений ПДД за два года и 155 штрафов было выписано на его джип. Отмечено, что не оплачено всего 12 штрафов на сумму 41 250 рублей. Ефремов часто превышал установленную скорость и не соблюдал требований дорожной разметки и знаков. Сведениям ГИБДД поделилась с агентством РИА Новости.