50 нарушений и долг: перечислены штрафы задержанного Ефремова за вождение

Актер на днях попал в смертельное ДТП и был задержан полицией. Мужчина два месяца проведет под домашним арестом до суда.

Михаил Ефремов не скрывал, что употребляет алкоголь, но при этом считал, что всегда себя контролирует. Однако сам был шокирован, попав в ужасающее ДТП в Москве 8 июня. Сам артист не пострадал, а вот второй водитель, доставщик еды из интернет-магазина Сергей Захаров, получил серьезные травмы. Врачи пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, к утру он скончался. Позже медицинская экспертиза показала, что актер был в алкогольном опьянении. Также в его крови были найдены наркотические вещества.

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На дачу показаний Ефремов ней явился. Однако позже полиция сама привезла мужчину в УВД. Артист два месяца проведет под домашним арестом до суда. Вдова и близкие погибшего водителя требуют, чтобы виновный в ДТП получил максимальный срок наказания за содеянное. Тем временем в светском обществе одни осуждают Михаила Олеговича, другие просят не нападать на человека, который оказался в беде.

Тем временем стало известно, что у актера было 50 нарушений ПДД за два года и 155 штрафов было выписано на его джип. Отмечено, что не оплачено всего 12 штрафов на сумму 41 250 рублей. Ефремов часто превышал установленную скорость и не соблюдал требований дорожной разметки и знаков. Сведениям ГИБДД поделилась с агентством РИА Новости.