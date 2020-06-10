Расторгуев пояснил, куда «пропали» 200 миллионов рублей на ремонт старинного здания с его фондом

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев пояснил, где находятся 200 миллионов рублей, которые были выделены несколько лет назад на ремонт здания, в котором расположен его фонд. Ранее СМИ писали, что деньги, выделенные на реставрацию особняка 1880 года на улице Забелина, не потрачены. При этом музыкант так за них и не отчитался. Некоторые журналисты устроили травлю исполнителю. Они считали, что он присвоил деньги себе.

Как сказал Расторгуев, реставрация – процесс очень непростой и небыстрый. Необходимо перед началом работ провести множество экспертиз. Его люди уже два года занимаются различными согласованиями.

«Выделенные деньги находятся на лицевом счету с казначейским сопровождением в Департаменте финансов города Москвы. Этими деньгами невозможно воспользоваться не по целевому назначению». Николай Расторгуев

По словам исполнителя, средства поступят напрямую подрядчику, который будет вести ремонт. Украсть, как он выразился, их просто невозможно. Лидер группы «Любэ» отметил, что многие СМИ со временем поймут, что писали про него неправду, но извинений он от них вряд ли дождется, сообщает издание «Подъем».