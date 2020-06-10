«Может отмолить свой грех»: психолог Жавнеров уверен, что Ефремов винит себя за пьяную аварию

В ночь на 9 июня актер театра и кино Михаил Ефремов стал участником громкого ДТП. Супруг Софьи Кругликовой, двигаясь на своем авто, не вписался в поворот и выехал на встречную полосу. В результате чего столкнулся с автофургоном. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи экстренно госпитализировала пострадавшего водителя — им оказался 57-летний житель Рязани.

А уже утром стало известно, что Сергей Захаров скончался в реанимации от полученных травм. Очевидцы аварии сообщили, что Ефремов на момент произошедшего находился в сильном алкогольном опьянении. Близкий друг Михаила Олеговича — Иван Стебунов — одним из первых приехал на место ДТП. Актер заверил, что не может дать ответ, по какой причине Ефремов сел за руль в таком состоянии.

В интервью Teleprogramma.pro врач-психолог Павел Жавнеров прокомментировал происходящее с именитым артистом после пьяной аварии. Так, эксперт нашего портала не стал скрывать: он не сомневается в том, что сейчас муж Софьи Кругликовой действительно испытывает чувство вины. Особенно учитывая тот факт, что он протрезвел и оценил всю степень тяжести своего безответственного поведения.

Однако как ситуация будет развиваться дальше, сказать с определенностью психолог не может. Вполне вероятно, что по прошествии некоторого времени, Михаил Олегович попробует переложить ответственность, сославшись на алкогольную зависимость. Есть и другой путь: заслуженный артист России может сделать все для того, чтобы отмолить свой грех перед родными погибшего.

«Конечно, как любой человек он терзается угрызениями совести. Но в то же время люди склонны снимать с себя ответственность. Михаил вполне может решить, что все произошло по каким-то трагическим обстоятельствам и виной тому алкоголь. Важно понимать, что у Ефремова достаточно большой жизненный опыт: он уже многое видел. А этот случай с гибелью человека Михаилу проще отнести к несчастному случаю, чтобы хоть как-то оправдаться в собственных глаза. Также актер может попытаться отмолить свой грех. К примеру, помочь семье погибшего», — отметил Павел Жавнеров.

Психолог уверен: если бы до всего произошедшего супруг Софьи Кругликовой во всеуслышание объявил о своей пагубной привычке, покаялся и попросил помощи, заявив, что вот-вот окажется на самом дне из-за пристрастия к алкоголю — отношение к этому пьяному ДТП у общественности было бы совершенно иным. Люди бы винили уже не Ефремова, а, скорее всего, себя.

«Ведь это мы ему не помогли! И вот к чему это все привело. Погиб человек… Однако актер наоборот, заявлял, что перестал употреблять! Сейчас это сугубо его ответственность. Михаил Олегович полагал, что справится сам без помощи специалистов. Но на деле все обстоит куда трагичней», — добавил врач-психолог.

По словам Жавнерова, эта ситуация либо поможет Ефремову бросить пить, либо сломит его. И в таком случае, он погибнет как человек и личность. Не говоря уже о его карьере. Михаил Олегович вполне может стать изгоем, если не возьмется за ум.

Справка Teleprogramma.pro

Михаил Жавнеров — врач-психолог. Для своих пациентов проводит курсы, которые помогают им избавиться от панических расстройств, тревожно-фобических расстройств, различных неврозов, депрессий, ОКР, навязчивых мыслей, неврастении, кардионевроза и других диагнозов и приступов.