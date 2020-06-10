От коронавируса скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин

В течение последнего месяца он мужественно сражался за свою жизнь.

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался от коронавируса. Ему было 78 лет. Последний месяц он находился в больнице, где отчаянно боролся за свою жизнь.

Отметим, что коронавирус у актера протекал в тяжелой форме. Трушкина пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия врачей писатель скончался.

Известно, что он работал над материалами для других известных артистов: Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина, Яна Арлазорова, Владимира Винокура и других, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что несколько недель назад про Анатолия Трушкина был сюжет в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ. Уже тогда писатель признавался, что очень плохо себя чувствует. У него была температура выше 38 градусов. Тогда Трушкин жаловался на потерю аппетита. Кроме того, он говорил, что очень ослаб за последнее время. Даже не мог читать книги. Актер лежал в отдельной палате и надеялся, что ему станет лучше.