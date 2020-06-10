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Звездный гость

«Она чувствовала себя королевой»: Щеголев объяснил, почему ушел от «Кармелиты» Юлии Зиминой

Как отметил актер, их отношения были страстными и темпераментными.

«Она чувствовала себя королевой»: Щеголев объяснил, почему ушел от «Кармелиты» Юлии Зиминой
Максим Щеголев вспомнил расставание с Зиминой/http://globallookpress.com/

Актер Максим Щеголев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с актрисой Юлией Зиминой, которая прославилась по роли Кармелиты в одноименном сериале. Вместе они были три года, но мужем и женой так и не стали.

Максим Щеголев и Юлия Зимина. Фото
Щеголев объяснил, почему расстался с Зиминой/Кадр из программы «Судьба человека»

«Мы пытались создать базу, чтобы была стабильность в наших отношениях, но не успели. Я тогда занимался бизнесом. Зарабатывал неплохие деньги. Не было, скажу честно, у нас стабильности в отношениях. У нас было все громко, горячо, темпераментно, страстно. Мне хотелось высказаться, поговорить, но Юля себя чувствовала королевой и не хотела слушать. Меня все время били по ногам и не давали взлететь».

Максим Щеголев

Как отметил актер, Зимина была против, чтобы он виделся с дочками от брака с актрисой Аллой Казаковой.

«Юля не давала мне видеться с детьми. Хотя я не понимал, что в этом такого. Я просил отпустить меня ночевать к дочерям, но она была резко против. Возможно, считала, что я вернусь к Алле, с которой мы тогда даже разведены не были», — заметил он.

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