«Она чувствовала себя королевой»: Щеголев объяснил, почему ушел от «Кармелиты» Юлии Зиминой

Актер Максим Щеголев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с актрисой Юлией Зиминой, которая прославилась по роли Кармелиты в одноименном сериале. Вместе они были три года, но мужем и женой так и не стали.

«Мы пытались создать базу, чтобы была стабильность в наших отношениях, но не успели. Я тогда занимался бизнесом. Зарабатывал неплохие деньги. Не было, скажу честно, у нас стабильности в отношениях. У нас было все громко, горячо, темпераментно, страстно. Мне хотелось высказаться, поговорить, но Юля себя чувствовала королевой и не хотела слушать. Меня все время били по ногам и не давали взлететь». Максим Щеголев

Как отметил актер, Зимина была против, чтобы он виделся с дочками от брака с актрисой Аллой Казаковой.

«Юля не давала мне видеться с детьми. Хотя я не понимал, что в этом такого. Я просил отпустить меня ночевать к дочерям, но она была резко против. Возможно, считала, что я вернусь к Алле, с которой мы тогда даже разведены не были», — заметил он.