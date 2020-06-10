«Наливали, пили с ним»: Поплавская обрушилась гневной отповедью на близких Ефремова

Яна Поплавская не смогла пройти мимо истории с Михаилом Ефремовым, который 8 июня в алкогольном опьянении выехал на встречку и врезался в автомобиль. Водитель «Лады» скончался в больнице от тяжелых травм.

Актриса обвинила в случившемся не только самого заслуженного артиста, который не подумал о последствиях своего легкомысленного поступка и сделал несчастной семью умершего и свою семью, но и близких Ефремова.

«Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним», — написала Яна в личном блоге.

Она заметила, что популярные личности обладают особым статусом, они являют собой пример для подражания. На их поступки ориентируются миллионы зрителей, поэтому заслуженный артист должен быть достоин уважения.