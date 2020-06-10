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«Наливали, пили с ним»: Поплавская обрушилась гневной отповедью на близких Ефремова

Заслуженный артист в алкогольном опьянении устроил смертельное ДТП.

«Наливали, пили с ним»: Поплавская обрушилась гневной отповедью на близких Ефремова
Яна Поплавская и Евгений Яковлев. Фото Global look press.

Яна Поплавская не смогла пройти мимо истории с Михаилом Ефремовым, который 8 июня в алкогольном опьянении выехал на встречку и врезался в автомобиль. Водитель «Лады» скончался в больнице от тяжелых травм.

Актриса обвинила в случившемся не только самого заслуженного артиста, который не подумал о последствиях своего легкомысленного поступка и сделал несчастной семью умершего и свою семью, но и близких Ефремова.

Михаил Ефремов. Фото
Михаил Ефремов на месте аварии. Фото Global look press.

«Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним», — написала Яна в личном блоге.

Она заметила, что популярные личности обладают особым статусом, они являют собой пример для подражания. На их поступки ориентируются миллионы зрителей, поэтому заслуженный артист должен быть достоин уважения.

«Но когда человек совершает преступление, суд должен быть справедливым. Не может быть никаких скидок, поощрений и сожалений. Отнята жизнь и за это нужно заплатить по закону», — заметила Поплавская.

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