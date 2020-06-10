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Звездный гость

Дочь Татьяны Арнтгольц взяла на руки своего двухлетнего братика

Актер Иван Жидков поделился нежным кадром со своими наследниками.

Дочь Татьяны Арнтгольц взяла на руки своего двухлетнего братика
Дочь Арнтгольц водится с радостью с братиком/http://globallookpress.com/

Актер Иван Жидков в Instagram опубликовал нежный кадр, на котором можно увидеть его детей от разных жен. Как известно, первая супруга, актриса Татьяна Арнтгольц, подарила ему дочь Марию. Девочке в этом году исполнится уже 11 лет. От гражданской жены, модели Лилии Соловьевой, у Жидкова сын Степан. Мальчику сейчас два годика.

На фотографии Мария Жидкова держит братика на руках. Она всегда с радостью водится с мальчиком.

В комментариях пользователи отметили, что дочь Татьяны Арнтгольц очень похожа на свою звездную маму. Впрочем, пользователи сказали, что Маше достались некоторые черты и от отца.

«И взгляд, и улыбка Ванины у девочки. На этом фото сын на вас похож. Особенно носик и подбородок. Да это и не важно, на кого похожи. Ваши они, любимые!!! И вы их любимый папа», «Какие они у вас классные. Приятно смотреть на эти улыбашки».

Отметим, что недавно Лилия Соловьева жаловалась на Жидкова. Он не платил алименты на сына, ссылаясь на пандемию и отсутствие заработков. Впрочем, вскоре конфликт удалось погасать. Актер выплатил женщине деньги на их совместного ребенка.

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дети звездИван ЖидковЛилия СоловьеваМария ЖидковаСтепан ЖидковТатьяна Арнтгольц
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