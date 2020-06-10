Дочь Татьяны Арнтгольц взяла на руки своего двухлетнего братика

Актер Иван Жидков в Instagram опубликовал нежный кадр, на котором можно увидеть его детей от разных жен. Как известно, первая супруга, актриса Татьяна Арнтгольц, подарила ему дочь Марию. Девочке в этом году исполнится уже 11 лет. От гражданской жены, модели Лилии Соловьевой, у Жидкова сын Степан. Мальчику сейчас два годика.

На фотографии Мария Жидкова держит братика на руках. Она всегда с радостью водится с мальчиком.

В комментариях пользователи отметили, что дочь Татьяны Арнтгольц очень похожа на свою звездную маму. Впрочем, пользователи сказали, что Маше достались некоторые черты и от отца.

«И взгляд, и улыбка Ванины у девочки. На этом фото сын на вас похож. Особенно носик и подбородок. Да это и не важно, на кого похожи. Ваши они, любимые!!! И вы их любимый папа», «Какие они у вас классные. Приятно смотреть на эти улыбашки».

больше по теме Иван Жидков вышел на прогулку с десятилетней дочкой от Татьяны Арнтгольц Как отметил актер, для него огромное счастье прогуляться с наследницей по паркам.

Отметим, что недавно Лилия Соловьева жаловалась на Жидкова. Он не платил алименты на сына, ссылаясь на пандемию и отсутствие заработков. Впрочем, вскоре конфликт удалось погасать. Актер выплатил женщине деньги на их совместного ребенка.