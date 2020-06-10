«В отличие от многих, он честный»: Садальский прокомментировал инцидент с Ефремовым

Станислав Садальский не смог смолчать по поводу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Напомним, актер выехал на встречку в алкогольном опьянении и сбил автомобиль «Лада», водитель авто скончался в клинике от полученных травм. Артисту светит 12 лет тюрьмы, на него заведено уголовное дело.

Садальский решил не защищать Ефремова, не осуждать. Он вспомнил, что у него самого погиб родной брат из-за пьяного водителя. «Я знаю, как это страшно, когда в одночасье ломается твоя судьба. Когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо», — заметил актер.

В то же время Станислав Юрьевич обратил внимание на то, что в последнее время в мире развелось огромное количество «стервятников», жадных до чернухи и грязных новостей. И им не важно, кто окажется в центре скандала, главное, чтобы был повод для новых «приступов желчи». Завтра, по мнению народного артиста Грузии, появится очередная громкая история и эти «стервятники» с удовольствием перекинутся туда.