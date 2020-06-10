«Встретить рассвет на заливе»: Туктамышева в соблазнительном купальнике рассказала о планах на лето

Как отметила чемпионка мира по фигурному катанию, она мечтает насладиться белыми ночами в Санкт-Петербурге.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram поделилась планами на летние месяцы. Для привлечения внимания к своей персоне она поделилась кадром в соблазнительном купальнике, который был сделан ранее на отдыхе.

По словам спортсменки, это лето для нее, как, впрочем, и для всех, из-за пандемии коронавируса началось совсем не так, как обычно. В то же время она рассчитывает за этот летний сезон сделать несколько обязательных дел. Причем все в Санкт-Петербурге, где она и тренируется.

«Встретить рассвет на заливе. Прокатиться по каналам. Попасть на самую красивую крышу города. По традиции съесть самую вкусную шаверму. И, конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами. Они всегда так быстро проходят». Елизавета Туктамышева

Отметим, что многие эксперты из мира фигурного катания считают, что Туктамышева уже не сможет добиться успехов, какие пришли к ней пять лет назад. Ее лучшие годы, как думает многие специалисты, позади. Сама, впрочем, она придерживается другого мнения. В ее планах отобраться на Олимпиаду, которая состоится в следующем году в японском Токио. Сейчас фигуристка готовится начать усиленные тренировки, чтобы набрать потерянную форму.