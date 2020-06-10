«Как можно так быстро восстановиться?»: Шубская сразу после родов примерила мини

А ее муж Александр Овечкин поблагодарил врачей за помощь.

27 мая Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз. Чудесный малыш по имени Илья появился в Майами. Параметры у малыша замечательные! Рост — 55 см, вес — 3 кг 800 гр.

Отметим, что пара уже воспитывает мальчика Сережу, которому нет еще и двух лет. Однако малыш уже потихоньку приобщается к хоккею: смотрит вместе с отцом матчи и играет с клюшкой.

Многие поклонники звездной пары были крайне удивлены, увидев первые кадры с молодой мамочкой — девушка отлично выглядела, блистая шикарным цветом лица. Но, как оказалось, роскошной осталась и фигура модели.

В личном блоге прославленный российский хоккеист поделился кадрами сразу после выписки из роддома. На них его супруга запечатлена в облегающих мини-шортиках, подчеркивающих ее удивительную стройность.

«Как можно так быстро восстановиться?», «Настя выглядит просто шикарно!», «Какая все-таки Анастасия красивая и ни капли не поправилась!» — пришли в восторг фолловеры.

Спортсмен, в свою очередь, поблагодарил врачей за удачные роды. «Доверил вам мое главное в жизни — мою семью, жену и детей», — написал он.