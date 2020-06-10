«Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик»: Соловьев нелестно отозвался о Ефремове

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» нелестно отозвался об актере Михаиле Ефремове, который устроил смертельное ДТП в центре столицы. Как известно, ближайшие два месяца он проведет дома под арестом. Соловьев заметил, что такая мера пресечения несправедлива для человека, который убил другого. По его мнению, актера уже сейчас нужно было посадить за решетку.

«Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин-убийца. Нет раскаяния, есть игра. Он не раскаивается в содеянном». Владимир Соловьев

Отметим, что Владимир Соловьев оказался далеко не первым человеком, кто крайне нелестно отозвался о Михаиле Ефремове. К примеру, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее говорил, что проклинает актера, по вине которого погиб человек.

А вот депутат Виталий Милонов замечал, что актера уже поздно лечить от алкоголизма. Его, как он думает, надо срочно отправлять в колонию, где он должен провести ближайшие годы вместе с другими заключенными.