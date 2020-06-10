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Звездный гость

58-летняя жена Виторгана блеснула фигурой в купальнике

Ирина Млодик искупалась в бассейне с маленькими дочками.

58-летняя жена Виторгана блеснула фигурой в купальнике
Эммануил Виторган с супругой. Фото Global look press.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик наслаждаются своим семейным счастьем. 2 года назад от сурмамы у них появилась дочка Этель, а 8 месяцев назад и Кларочка. Обе девочки — копии родной мамы и необычайно хорошенькие!

В период пандемии звездное семейство в основном проводило время на открытой веранде со свежим воздухом. Здесь актер установил спортивные тренажеры и даже качели.

Увы, когда режим самоизоляции в Москве сняли, погода не порадовала. Однако Эммануил Гедеонович нашел выход из положения и придумал, как порадовать семейство летними забавами. Они купили детский надувной бассейн, в котором искупались не только дочки, но и любимая жена Ирина.

«Такое удовольствие, причем для всех! Всегда можно найти выход, главное, захотеть!!!» — написал в личном блоге народный артист.

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