Алекса поделилась снимком с бойфрендом-тренером, которого увела у его беременной жены

Певица Алекса на своей страничке в Instagram разместила чувственный кадр с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, который является ее возлюбленным. Он, кстати, тренирует многих звезд. В том числе поп-короля Филиппа Киркорова. Снимок был сделан несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге, где пара весело проводила время.

«Свое ни с чем не спутаешь. От своего человека мурашки по сердцу, нежность волнами, счастье улыбкой. Свое хочется в ладони брать и беречь». Алекса

Отметим, что поклонники до сих пор считают: Алекса увела Дайчева у его беременной жены. Сама она, впрочем, с этим не согласна. Ранее звезда говорила, что не собирается никому объяснять, как все на самом деле было. Это знают только ее самые близкие люди.

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А вот беременная супруга ранее рассказывала, что мир рухнул, когда она узнала о связи своего мужа и Алексы. По ее словам, однажды он открыто сказал ей, что полюбил другую. Боль, как она говорила, пришла не сразу, а только через несколько дней.