Оксана Воеводина хочет уехать с сыном жить в Великобританию

Чуть больше года назад она родила наследника от экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Модель Оксана Воеводина, которая родила сына Леона от экс-короля Малайзии Мухаммада V, хочет перевезти наследника жить в Великобританию. Как известно, королевская особа уже рассталась с русской моделью. При этом экс-король заявил, что не признает сына Леона. В то же время пообещал помогать ему деньгами в этой жизни.

«Мы сейчас думаем о том, чтобы переехать в Великобританию. Потому что я хочу поступить в магистратуру. Я уже закончила обучение в Плеханова и планирую получить MBA-образование в Лондоне». Оксана Воеводина

По словам Оксаны Воеводиной, сейчас она активно присматривает учебные заведения в столице Англии. В самое ближайшее время, впрочем, поступать она не намерена. Уехать в Великобританию она думает в 2021 году. В планах у девушки получить международный диплом.

Надо сказать, что в Великобритании у Воеводиной, по слухам, уже есть жилье. Бывший супруг купил ей там роскошный дом за 600 миллионов рублей. Также у нее в собственности имеются апартаменты в столице. И это тоже подарок экс-короля, сообщает «СтарХит».