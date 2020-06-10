Ищите женщину: СМИ подозревают, что в машине с Ефремовым была его молодая подруга

В истории со смертельным ДТП с участием Михаила Ефремова, случившимся 8 июня в Москве, пока не все ясно. Например, не понятно, что за пассажир был рядом с заслуженным артистом и был ли он.

Ранее выдвигалось предположение, что это актер Иван Стебунов«однако он категорически отверг это, заявив, что, как и Сергей Гармаш, приехал на место аварии позже. Как пишет «КП», вызвала на место аварии друзей Ефремова его молодая подруга — 36-летняя Дарья Белоусова, которая, как и Иван с Михаилом, служит в «Современнике».

Поэтому издание предположило, что девушка могла находиться в момент трагедии рядом с горе-водителем. А иначе откуда такая оперативность? Однако артистка разобраться в ситуации не дала. На прямой вопрос журналиста канала «НеМалахов», была ли она в тот момент в авто с Ефремоввым, Белоусова просто бросила трубку телефона.

Тем не менее именно в ее квартиру актер отправился после медосвидетельствования, а позже именно сюда вызывал несколько раз скорую, когда ему становилось плохо. По данным «КП», со ссылкой на заявления соседей, в доме в Казарменном переулке он появлялся с прошлой осени.