Домашний арест: суд вынес вердикт по делу Михаила Ефремова

Два месяца, ожидая итоговый приговор, актер проведет в собственной квартире. Ранее супруга скончавшегося Сергея Захарова заявила, что ни за что не согласится на мировую с артистом.

Таганский суд Москвы отправил обвиняемого в гибели курьера актера Михаила Ефремова под домашний арест. Заслуженный артист России пробудет в неволе два ближайших месяца – до 9 августа. Все это время правоохранительные органы будут устанавливать детали произошедшего, а по итогам расследования Ефремову может грозить реальный срок. Отбывать наказание Михаил будет в своей квартире в Потаповском переулке. Актеру запрещено общение с родственниками и друзьями.

В ходе предварительного разбирательства актер дал свой первый комментарий по поводу произошедшего. Аварию он назвал чудовищной, а незадолго до появления в зале суда в беседе с пресс-службой МВД подметил, что вину свою признает и «деваться никуда не собирается». Обвинение же изначально настаивало именно на домашнем аресте, аргументируя этот факт тем, что Ефремов может оказывать давление на пострадавших, сообщают РИА Новости.

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Тем временем, вдова Захарова заявила, что ни за что не согласится пойти на мировую с Ефремовым, если его официальные представители решат договориться с ней. Женщина уверена – артист должен понести заслуженное наказание и «отсидеть хотя бы половину положенного ему срока».

Адвокат же Михаила Ефремова просил о более щадящем формате содержания, аргументируя этот факт существованием у актера хронических болезней, а также детьми, которые находятся у театрала на иждивении. Однако, суд к словам защитника не прислушался.