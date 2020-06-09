Домашний арест: суд вынес вердикт по делу Михаила Ефремова

Таганский суд Москвы отправил обвиняемого в гибели курьера актера Михаила Ефремова под домашний арест. Заслуженный артист России пробудет в неволе два ближайших месяца – до 9 августа. Все это время правоохранительные органы будут устанавливать детали произошедшего, а по итогам расследования Ефремову может грозить реальный срок. Отбывать наказание Михаил будет в своей квартире в Потаповском переулке. Актеру запрещено общение с родственниками и друзьями.
В ходе предварительного разбирательства актер дал свой первый комментарий по поводу произошедшего. Аварию он назвал чудовищной, а незадолго до появления в зале суда в беседе с пресс-службой МВД подметил, что вину свою признает и «деваться никуда не собирается». Обвинение же изначально настаивало именно на домашнем аресте, аргументируя этот факт тем, что Ефремов может оказывать давление на пострадавших, сообщают РИА Новости.
Тем временем, вдова Захарова заявила, что ни за что не согласится пойти на мировую с Ефремовым, если его официальные представители решат договориться с ней. Женщина уверена – артист должен понести заслуженное наказание и «отсидеть хотя бы половину положенного ему срока».
Адвокат же Михаила Ефремова просил о более щадящем формате содержания, аргументируя этот факт существованием у актера хронических болезней, а также детьми, которые находятся у театрала на иждивении. Однако, суд к словам защитника не прислушался.