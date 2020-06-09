«В суде их самих не будет»: Муцениеце не стала требовать от Прилучного алиментов

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. Однако не раз появлялись слухи, что актер неверен своей избраннице, а также о его тусовках со время гастролей. А в феврале этого года пара объявила о расставании. Они отметили, что не видят смысла больше сохранять брак. Примечательно, что спустя несколько недель артист в алкогольном опьянении выгнал жену и детей из дома. После этого инцидента девушка призналась, что у ее бывшего возлюбленного бывают вспышки гнева.

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Теперь Муцениеце и Прилучный живут раздельно. Звезда «Мажора» предпочитает не говорить о разводе. Он время от времени проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем. На днях он увез малышей в Санкт-Петербург, чтобы они развеялись. Как оказалось, недавно он оплатил лечение Агаты в больнице. У девушки проблемы с легкими. Артист раскошелился на 400 тысяч рублей, чтобы девушка прошла курс реабилитации.

Тем временем близится суд по делу о разводе. Как выяснили журналисты, сами супруги в зале суда присутствовать не будут. От них придут адвокаты. «Ни у одной из сторон возражений нет, поэтому 15 июня в суде их самих не будет», — рассказали КП-Новосибирск в Головинском районном суде Москвы. Также выяснилось, что Муцениеце не стала требовать алиментов на содержание двоих детей.

«Никакого заявления на взыскание алиментов Агата Муцениеце не подавала. Пока она просит только их развести», — отметили в суде. Напомним, что девушка ранее говорила, что не хочет очернять имя отца своих детей. Ничего плохого о нем она не хочет говорить. Более того, актриса не скрывает, что любит Прилучного и не исключает, что в будущем они снова могут сойтись.