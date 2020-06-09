«Он понимает, что произошло»: адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера после аварии

Адвокат Михаила Ефремова заявил о готовности своего подзащитного оказывать всяческое содействие семье погибшего, а также следствию. Напомним, в минувший понедельник, 8 июня, артист стал участником смертельного ДТП, которое произошло на Смоленской площади. Пострадавшего водителя грузового транспортного средства доставили в больницу, но утром мужчина скончался. В 11 часов утра актер должен был появиться на допросе у следователя, но Ефремов не пришел, сославшись на плохое самочувствие. К моменту написания новости к дому артиста подъехало уже пять скорых.

Официальный представитель Ефремова Виталий Чернышов подметил, что сейчас театральный режиссер и сам находится в тяжелом физическом состоянии, поскольку получил сильный удар по голове во время столкновения. Что касается переноса допроса, то связан он с недомоганием знаменитости. Ефремов не отказывается от всяческого содействия.

«Михаил еще вчера очень сильно переживал по этому поводу, он понимает, что произошло», — приводит слова защитника Telegram-канал LifeShot.

Корреспонденты подмечают, что официального обвинения Ефремову пока не предъявлено, поэтому он находится в статусе подозреваемого.

«Мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего», — сказал Чернышов.