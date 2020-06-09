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Звездный гость

Ближайшие друзья Ефремова сослались на отсутствие сил после смертельного ДТП с актером

Никита Высоцкий, Евгений Митта и Михаил Горевой воздержались от комментариев.

Ближайшие друзья Ефремова сослались на отсутствие сил после смертельного ДТП с актером
Друзья Ефремова неохотно говорят о ДТП с участием актера/http://globallookpress.com/

Три близких друга актера Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы и погубил человека, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оказались немногословны, говоря об инциденте.

«Я не даю комментарии на эту тему и прошу вас не звоните мне, пожалуйста. Всего вам доброго», — сказал, к примеру, сын знаменитого барда и актера Владимира Высоцкого, Никита.

«Если честно, то у меня нет желания ничего комментировать. Он сейчас не в лучшем состоянии после такого события. Не хочу ничего говорить. Сил просто нет. До свидания», — заметил художник Евгений Митта.

«Нет. Мне неудобно говорить. Не звоните мне больше», — сказал актер Михаил Горевой и бросил трубку телефона.

Напомним, что после смерти одного из участников ДТП Михаилу Ефремову светит реальный срок лишения свободы. Пока актера отпустили под подписку о невыезде.

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