«Мы переедем в Амстердам, там можно пить и курить»: бывшая жена Ефремова пообещала увезти его в Нидерланды

Ксения Качалина считает, что виновника ДТП «подставили», но все равно он самый милый {АУДИО}.

Четвертая жена актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала произошедшее.

Надо отметить, что речь актрисы зачастую была бессвязной. Не станем придумывать объяснения. Вы можете и сами послушать запись разговора нашего продюсера с Качалиной.

«Михаил — высокооплачиваемый актер. Он иногда мне передает деньги. Он унижает меня. Он же не 50–60 человек погубил. Мне настолько на все это по фигу. Помню, как взорвали мост. Погибли три деревни. Все это было круто. У меня убрали Интернет. Мне нельзя нервничать. Я существо такое. Мне потом все рассказали». Ксения Качалина

Далее Ксения Качалина честно призналась, что она употребляет в последние годы алкоголь. При этом она нашла интересный выход, как помочь бывшему супругу.

«Мы переедем в Амстердам, там можно пить и курить. У меня есть водитель, когда понадобится он меня возит. Михаил — самый любимый и самый красивый. Ефремов не виноват. Его подставили. Он просто супер, а я нахожусь в федеральном розыске», — заявила актриса.