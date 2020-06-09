«Он всегда бухой и такой милый»: Тутта Ларсен высказалась о загулах Михаила Ефремова

Радиоведущая Тутта Ларсен заявила, что пьяная езда по улицам столицы Михаила Ефремова – это ужасно. Как известно, в результате ДТП по вине актера погиб человек. Теперь артисту светит реальный срок заключения.

По словам Тутты Ларсен, в этой истории на самом деле виноваты отчасти все. Многие его друзья и знакомые прекрасно знали, что Ефремов любит выпить, но только умилялись по этому поводу, не делая правильных выводов. Как она сказала, актер не раз приезжал на съемочную площадку и буквально вываливался из машины. Все только посмеивались и принимали его таким, какой он есть.

Как добавила Ларсен, на Западе бы такому человеку никто даже руки не подал. Его бы давно отправили лечиться в рехаб или бы сняли документальный фильм, в котором рассказали о его пьяных похождениях, сообщает «Комсомольская правда».