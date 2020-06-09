«Он в шоке! Все осознает»: Стебунов встревожен состоянием Ефремова после пьяной аварии

38-летний Иван Стебунов оказался в центре малоприятной истории с пьяной аварией. Очевидцы происшествия настаивали на то, что бывший муж Марины Александровой якобы находился в авто рядом с Михаилом Ефремовым на момент аварии. Однако сам актер утверждает, что до сих пор не может понять, откуда появилась эта дезинформация. Иван заверил, что прибыл на место ДТП за несколько минут до Сергей Гармаша. Стебунову позвонила одна из приятельниц, которая и рассказала, что Михаил Олегович оказался в беде.

Иван уточнил, что супруга Ефремова Софья Кругликова вместе с детьми находилась на даче. По этой причине Стебунов решил оставить народного артиста России на ночь в больнице. Никаких серьезных травм актер не получил, однако его все же осмотрели врачи.

Объяснить, по какой причине Михаил Олегович сел за руль в нетрезвом состоянии, Иван не смог. Однако при этом близкий друг народного артиста России уточнил, что супруг Софьи Кругликовой отдает себе отчет в произошедшем. Стебунов встревожен состоянием актера.

«Он в шоке! Ужас просто. Но он все осознает», — приводит «Комсомольская правда» слова Ивана Стебунова.

Актер заверил, что Михаил Ефремов готов ответить за все, что он натворил. Сейчас ему ищут адвокатов.