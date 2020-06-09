Гимнастка Александра Солдатова поделилась снимком в белой футболке на голое тело

Звезда спросила, что будут делать первым делом ее поклонники после снятия режима самоизоляции.

Известная российская гимнастка Александра Солдатова в Instagram опубликовала достаточно откровенный кадр. На снимке она стоит в белой футболке на голое тело. На ней моднее шорты и бейсболка.

«Совсем скоро снимают самоизоляцию. Что первым делом будете делать?» — задала она вопрос своим подписчикам.

Отметим, что на сегодняшний день Александра Солдатова является одной из сильнейших гимнасток-художниц в стране. За ее плечами уже три золотые награды на чемпионатах мира. Главная цель у девушки, к которой она планомерно идет, — победить на олимпийских играх. В следующем году она постарается попасть в японский Токио и осуществить свою мечту.

Добавим, что Александра Солдатова буквально несколько дней назад праздновала день рождения. Ей исполнилось 22 года. Девушка начинала свою карьеру в Башкирии в городе Стерлитамаке. Затем она перебралась в Москву. Художественной гимнастикой она занимается с пяти лет.