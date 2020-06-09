«Милая Лиза»: появился снимок дочери Аллы Пугачевой с желтым бантом

На фанатской страничке в Instagram дочери примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Елизаветы Галкиной появился архивный снимок девочки. На фотографии юная звездочка улыбается. На ее голове красивый желтый бант, который привлек внимание поклонников.

«Милая Лиза», «Какая же она хорошенькая!» «От Лизы сложно взгляд оторвать». Девочка растет настоящей красоткой», «Солнечный желтый бантик на голове сказочной принцессы», — заявили пользователи.

Отметим, что Лиза Галкина вместе со своим братиком Гарри часто становятся героями видеороликов, которые в Сети размещает их отец — юморист и телеведущий Максим Галкин. У Гарри и Лизы, как известно, есть свои фанатские странички в Instagram.

Заметим, что в этом году детям знаменитостей уже исполнится по семь лет. Осенью они, скорее всего, пойдут в первый класс. Сейчас ребята активно занимаются. К примеру, не секрет, что к ним приходит репетитор по французскому языку. Кроме того, юные Галкины обожают плавать. Дома в замке в деревне Грязь у них, кстати, есть свой бассейн.