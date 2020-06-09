«Человеческая жизнь спускается в унитаз»: звезда «Ворониных» в шоке от пьяной езды Ефремова

Екатерина Волкова вслед за другими знаменитостями прокомментировала громкое ДТП с участием Михаила Ефремова. Инцидент произошел в ночь на 9 июня. Заслуженный артист России не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Ранее стало известно, что мужчина скончался в реанимации от полученных травм.

Звезда сериала «Воронины» заявила, что ее просто «разрывает» от негодования. Екатерина подметила, что со вчерашней ночи следит за новостями с Михаилом Ефремовым в главной роли.

«Почему спускается в унитаз человеческая жизнь из-за вседозволенности?! Ну, пьешь ты? Так пей, раз не можешь остановиться. Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека!» — заявила Волкова.

По словам артистки, тема алкоголизма настолько проросла корнями в нашу действительность, что буквально касается каждой семьи. От пьянства страдают не только алкоголики, но и посторонние им люди. Екатерина напомнила, что Михаил Олегович всенародный любимец, талантливейший актер.

«Но все устали от пьянчуг в собственных семьях, которые треплют нервы и без конца пьют кровь. Поэтому людской приговор будет категоричным», — уверена артистка.

Ко всему прочему, Екатерина выразила надежду, что Ефремов все же протрезвеет и ужаснется содеянному. Волкова также выразила искренние соболезнование семье погибшего.