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«Человеческая жизнь спускается в унитаз»: звезда «Ворониных» в шоке от пьяной езды Ефремова

Екатерина Волкова надеется, что заслуженный артист России протрезвеет и ужаснется содеянному.

«Человеческая жизнь спускается в унитаз»: звезда «Ворониных» в шоке от пьяной езды Ефремова
Михаил Ефремов (Фото: Globallookpress.com)

Екатерина Волкова вслед за другими знаменитостями прокомментировала громкое ДТП с участием Михаила Ефремова. Инцидент произошел в ночь на 9 июня. Заслуженный артист России не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Ранее стало известно, что мужчина скончался в реанимации от полученных травм.

Звезда сериала «Воронины» заявила, что ее просто «разрывает» от негодования. Екатерина подметила, что со вчерашней ночи следит за новостями с Михаилом Ефремовым в главной роли.

Актриса Екатерина Волкова
Екатерина Волкова надеется, что актер протрезвеет и ужаснется содеянному. Фото: Instagram.com/volkovihome

«Почему спускается в унитаз человеческая жизнь из-за вседозволенности?! Ну, пьешь ты? Так пей, раз не можешь остановиться. Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека!» — заявила Волкова.

По словам артистки, тема алкоголизма настолько проросла корнями в нашу действительность, что буквально касается каждой семьи. От пьянства страдают не только алкоголики, но и посторонние им люди. Екатерина напомнила, что Михаил Олегович всенародный любимец, талантливейший актер.

«Но все устали от пьянчуг в собственных семьях, которые треплют нервы и без конца пьют кровь. Поэтому людской приговор будет категоричным», — уверена артистка.

Ко всему прочему, Екатерина выразила надежду, что Ефремов все же протрезвеет и ужаснется содеянному. Волкова также выразила искренние соболезнование семье погибшего.

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