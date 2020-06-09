Лев Лещенко после выписки сблизился с медсестрой Наташей из Коммунарки

Артист Лев Лещенко заявил, что после выписки из Коммунарки, где он лежал с двусторонней пневмонией несколько месяцев назад, он стал созваниваться с медсестрой по имени Наташа. Девушка очень помогла певцу, когда ему требовалась забота и внимание.

По его словам, эта девушка буквально не отходила от него. Особенно в те дни, когда он находился в палате интенсивной терапии. Там, как известно, он находился два дня, хотя и не был подключен к аппарату ИВЛ.

«И потом, когда я уже вернулся в палату обычную, где лежала моя супруга, она заходила к нам, спрашивала о здоровье». Лев Лещенко

больше по теме Лещенко попытался устранить конфликт между Шнуровым и Пригожиным Артист сам переболел коронавирусом и прекрасно знает, как может быть тяжела болезнь и ее последствия.

Как отметил народный артист, Наташа оказалась очень жизнерадостным и добрым человеком. Любопытно, что он до сих пор порой звонит ей. Они могут подолгу разговаривать и вспоминать его госпитализацию и лечение. Артист заверил, что и дальше планирует поддерживать отношения с Наташей, которая так запала в его сердце, сообщает РИА Новости.