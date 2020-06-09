Михаил Ефремов с начала года десять раз нарушил правила дорожного движения

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре столицы, с начала года десять раз нарушал ПДД. Он, как теперь выясняется, всегда любил полихачить за рулем.
Отметим, что следователи будут добиваться о домашнем аресте Михаила Ефремова. В ближайшее время его планируют вызвать на допрос. Сейчас, как известно, актер отпущен под подписку о невыезде.
Источник отметил, что после того, как в больнице умер один из участников ДТП, дело в отношении Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи. На данный момент даже не исключен вариант, что актер будет заключен под стражу, сообщает ТАСС.
Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в столице. Актер был сильно пьян, когда на место приехали полицейские. Сам актер говорил, что у него много денег и он поможет восстановиться людям, которые из-за него оказались в больнице. Кроме того, он нелестно отозвался о журналистах, которые приехали освещать это событие.