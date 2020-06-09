Михаил Ефремов с начала года десять раз нарушил правила дорожного движения

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре столицы, с начала года десять раз нарушал ПДД. Он, как теперь выясняется, всегда любил полихачить за рулем.

Отметим, что следователи будут добиваться о домашнем аресте Михаила Ефремова. В ближайшее время его планируют вызвать на допрос. Сейчас, как известно, актер отпущен под подписку о невыезде.

Источник отметил, что после того, как в больнице умер один из участников ДТП, дело в отношении Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи. На данный момент даже не исключен вариант, что актер будет заключен под стражу, сообщает ТАСС.

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Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в столице. Актер был сильно пьян, когда на место приехали полицейские. Сам актер говорил, что у него много денег и он поможет восстановиться людям, которые из-за него оказались в больнице. Кроме того, он нелестно отозвался о журналистах, которые приехали освещать это событие.