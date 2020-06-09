«Настоящая трагедия»»: Стебунов заявил, что в момент аварии его не было в машине с Ефремовым

Накануне Заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, устроил в центре Москвы ДТП. В результате в больнице от полученных травм скончался водитель «Лады», 58-летний Сергей Захаров, — в его автомобиль лоб в лоб влетел Ефремов. Звезда кино и театра за рулем находился в алкогольном опьянении. Кроме того, в СМИ утверждали, что в момент катастрофы в авто Ефремова ехали его коллеги, супруги Иван Стебунов и Елена Власова.

На Стебунова обрушилась лавина критики – его стали травить в соцсетях за то, что тот не остановил Ефремова сесть пьяным за руль. Более того, в комментариях даже появились обвинения, что он пил вместе с коллегой. Сам Иван вышел на связь с подписчиками в Instagram и официально прокомментировал ситуацию вокруг своей персоны.

«Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали, — подчеркнул Стебунов. И объяснил: «Мы поехали на место ДТП, после нас через три минуты приехал Сергей Леонидович Гармаш, чтобы с этой ситуацией хоть как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная. Мы приносим соболезнования семье погибшего. Произошла настоящая трагедия».

Сергей Гармаш, о котором упомянул Стебунов, появился на месте ДТП, чтобы поддержать коллегу. Однако, комментировать свое присутствие отказался.

«Я просто проезжал мимо» — заявил народный артист порталу 360tv.ru. Он неохотно общался с журналистами и сухо отрезал, что решил справиться о самочувствии своего коллеги.

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Иван Стебунов и Сергей Гармаш служат в том же театре, что и Ефремов – в «Современнике». На утро стало известно, что Гармаш появился у здания УВД, куда был доставлен его коллега. Виновника ДТП сначала отпустили под подписку о невыезде, однако в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство о мере пресечения Ефремова на более жесткую в связи со смертью пострадавшего.