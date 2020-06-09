«На глазах актер постепенно превращался в скота»: Рождественскую ужаснула пьяная авария Ефремова

Ранее стало известно о том, что 56-летний народный артист России сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали очевидцы крупного ДТП.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, водитель пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова скончался. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров. Накануне ночью, в понедельник, 8 июня, произошла авария на Смоленской площади. Очевидцы произошедшего рассказали о том, что за рулем авто народный артист России находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Момент аварии был запечатлен на камеру видеонаблюдения. Михаил Олегович, двигаясь на своей машине, не вошел в поворот и выехал на встречную полосу. В результате чего он столкнулся лоб в лоб с фургоном, за рулем которого и находился Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и на момент прибытия бригады «скорой» помощи находился в критическом состоянии. Медики приложили все усилия для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь. Однако чуда так и не произошло. Водитель автофургона «Лада» скончался в реанимации.

Инцидент с пьяной ездой Михаила Ефремова прокомментировала и журналистка Екатерина Рождественская. Фотограф подметила, что народный артист России принес родственникам погибшего большое несчастье. Знаменитость не может понять, почему находившиеся рядом с актером друзья не помешали ему сесть за руль. Ведь Михаил Олегович находился в невменяемом состояние. Подобный случай не только шокировал, но ужаснул Рождественскую. Екатерина Робертовна выразила искреннее соболезнования семье погибшего водителя фургона.