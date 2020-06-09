Дима Билан озвучил сумму налогов, которую платит в год государству

Музыкант Дима Билан в Instagram ответил на обвинения своих подписчиков. Напомним, что ранее артисту перечислили МРОТ от государства. Сегодня эта сумма равна 12 300 рублей. У исполнителя есть ИП. После этого некоторые пользователи стали называть артиста крохобором.

Как отметил Дима Билан, эти деньги он получил на законном основании. При этом сумму он уже отдал одному из своих сотрудников, которому, как он сказал, не выплатили МРОТ по формальному признаку.

Как сказал артист, налоги он платит на своей малой родине, в Кабардино-Балкарии. По словам певца, в его деньгах регион нуждается куда больше, чем столица.

«Мои налоги составляют почти 10 миллионов в год и уходят туда, смею предположить, на зарплаты людям!» Дима Билан

Как сказал Дима Билан, деньги он всегда привык зарабатывать честным трудом. Порой выступал перед зрителями простывшим, но никогда не плакался. При этом он добавил, что не уволил за время пандемии ни одного из своих сотрудников.