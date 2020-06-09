«Пила глоточек»: Настя Ивлеева вслед за Михаилом Ефремовым села пьяной за руль

Блогерша Анастасия Ивлеева, количество подписчиков которой в Instagram на днях перевалило за отметку в 17 миллионов человек, оригинально отметила это событие. Звезда закатила вечеринку по случаю красивой даты. В блоге она опубликовала видеозапись. На кадрах видно, что звезда пьет шампанское. После этого она села за руль и начала кататься по ночной столице.

Отметим, что пользователи стали задавать вопросы относительно состояния Ивлеевой. Скрывать, что она употребляла спиртные напитки, блогерша не стала.

«Пила глоточек», — сказала она. Кроме того, Ивлеева поблагодарила всех своих верных подписчиков.

Кстати, в stories Instagram Ивлеевой появилось видео салюта, который она устроила для пользователей. Его она организовала около Москва-Сити.

В ответ пользователи стали писать, чтобы звезда была аккуратнее и внимательнее. Буквально за несколько часов до этого пьяное ДТП устроил актер Михаил Ефремов. В результате погиб водитель фургона, в который он влетел на своем джипе. Актеру теперь грозит реальный уголовный срок. Что касается Ивлеевой, то ее разыскивает полиция.