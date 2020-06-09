Племянница Софии Ротару вышла замуж за украинского хоккеиста

Племянница певицы Софии Ротару Соня Кей вышла замуж за известного на Украине хоккеиста Олега Петрова. До этого пара встречалась несколько месяцев. Отметим, что племянница Софии Ротару пошла по стопам известной родственницы. Она также поет песни.

Как отметила Соня Кей, ее муж играет за сборную Украины по хоккею. Кроме того, он выступает за команду «Днепр» из Херсона. Девушка заметила, что всегда очень переживает за любимого человека, когда он выходит на площадку.

Любопытно, что певица долгое время скрывала отношения с хоккеистом. Как она говорила, счастье любит тишину. Свадьба, как сказала Соня Кей, очень важное событие в жизни каждого человека. На торжестве присутствовали только самые близкие родственники. Мероприятие получилось скромным.

Кстати, любимый мужчина Сони Кей знал, что она певица. В его плейлисте даже есть несколько песен племянницы Ротару. Мужчина признался любимой, что в перерывах во время матчей даже включал ее композиции, сообщает портал viva.ua.