«Его давно скандалы загубили»: Рудинштейн обвинил Цымбалюк-Романовскую в бедах Джигарханяна

Режиссер Марк Рудинштейн, близкий друг госпитализированного народного артиста Армена Джигарханяна, назвал виновного в бедах звезды. Напомним, что Джигарханян снова оказался на днях в больнице. Его состояние, по одной из версий, крайне тяжелое.

«Его давно скандалы загубили. Что сегодня с Арменом Борисовичем происходит, так все это результат той ситуации с его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской». Марк Рудинштейн

Как отметил режиссер, сахарный диабет, которым давно страдает Джигарханян, дал очередные осложнения. Причем, как думает Рудинштейн, он давно предсказывал, что к этому все придет. Режиссер настаивает на версии, что у актера и его близкого друга — инсульт.

По словам Рудинштейна, последние годы жизнь Джигарханяна состоят всего из двух пунктов — больница и дом. Он путешествует то туда, то обратно. Кстати, у самого Рудинштейна, как он сказал, тоже диабет. Он в последнее время находится в предынсультном состоянии, сообщает «МК».