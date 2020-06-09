Фадеев назвал «болезненными и мерзкими» свои воспоминания от работы с группой «Серебро»

Как отметил продюсер, подобного в его практике больше не будет никогда.

Продюсер Максим Фадеев, отвечая одной из своих подписчиц в Instagram, нелестно отозвался о группе «Серебро». Пользовательница попросила музыканта «вернуть группу». На это последовал его неожиданный ответ: «Серебро» не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!»

Также продюсер опубликовал видеозапись с композицией бывшей участницей группы «Тутси» Марией Вебер «На ветру». Он заметил, что теперь может позволить писать песни, кому хочет.

Заметим, что ранее Фадеев уже нелестно отзывался о работе с группой «Серебро». По его мнению, он отдавал всю свою душу этому коллективу. С годами он понял, что участницы музыкальной команды просто его используют.

Ранее бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова заявила, что у Фадеева были романтические отношения с другой солисткой коллектива — Ольгой Серябкиной. По ее словам, она не раз заставала их вместе в номерах отелей. В те моменты всем становилось очень неловко.