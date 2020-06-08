«Какого уважения ты хочешь?»: Моргенштерн стал участником уличной разборки

Блогер-миллионник Алишер Моргенштерн стал участником уличной разборки. На днях популярный рэпер обсуждался в медиапространстве в контексте своего нового клипа. Музыкант выпустил ролик на свежую песню, чем немало разочаровал своих слушателей – те свежие биты не оценили. Чтобы исправить положение, Моргенштерн попросил аудиторию набрать рекордное количество дизлайков, а позже обвинил поклонников в том, что они ничего не понимают в музыке.

На минувших выходных Алишер оказался в эпицентре конфликта. Жители Уфы в Instagram рассказали, что наведались к рэперу в дом, где он проживает со своей семьей, чтобы сфотографироваться. Моргенштерн к внезапному вторжению чужих людей на его территорию был не готов, из-за чего стороны сильно повздорили. В Сети появилось видео инцидента. На нем Моргенштерн, одетый в синие шорты, ругается матом и выгоняет гостей с участка.

больше по теме Тот еще внучок: Моргенштерн представил многомиллионной публике свою бабушку Востребованный исполнитель даже разрешил старушке померить его дорогие украшения.

«Ты ворвался в мой дом, чувак! Какого уважения ты хочешь?» — кричал Алишер, требуя, чтобы незнакомцы ушли.

Позже нарушители постарались разрешить конфликт: они угостили музыканта шашлыками и предложили ему заглянуть к ним на огонек, но Моргенштерн не появился. Тем временем, некоторые уверены — сложившаяся ситуация не что иное, как обыкновенный пиар. Мол, таким образом исполнитель наращивает собственную популярность и лишний раз напоминает о себе.