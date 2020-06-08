«Она никто, пустое место!»: Прохор Шаляпин не сдержал эмоций, говоря о Лине Арифулиной 

Ранее режиссер объявила о том, что Прохор якобы пять раз пытался попасть на «Фабрику звезд».

Прохор Шаляпин не смог остаться в стороне от обсуждения одной из самых животрепещущих тем. Ранее продюсер Лина Арифулина во всеуслышание заявила о том, что известный певец и экс-супруг бизнесвумен Ларисы Копенкиной пять раз пытался попасть на «Фабрику звезд». Сам артист эту информацию опроверг, выступив с критикой в адрес Лины Михайловны.

По словам эстрадного исполнителя, многих интересует его образование. Шаляпин не стал скрывать: он с гордостью может ответить, что окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных. И на свое образование Прохор потратил девять лет. Артист уточнил, что и по сей день продолжает практиковаться, учиться и совершенствоваться.

По этой причине Шаляпин был искренне удивлен, увидев недавнее интервью режиссера некоторых сезонов «Фабрики звезд» Лины Арифулиной. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Прохор рассказал о том, что никогда с ней не сотрудничал. Кроме того, певец подметил, что он появился на шестой «Фабрике» уже после того, как Лина Михайловна покинула проект.

Артист добавил, что действительно пытался пройти кастинг и трижды у него не получалось этого сделать. Арифулина же говорила, что Шаляпин «штурмовал» реалити целых пять раз. К слову, артист уверен, что нынешняя молодежь уже и не помнит о таком замечательном проекте.

«Хочешь петь — иди в консерваторию», — резюмировал артист, добавив, что в первую очередь нужно получить образование, а уже потом демонстрировать таланты на различных телешоу.

В довершении ко всему, эстрадный исполнитель заявил, что Арифулина решила пропиариться на его имени, напомнив о себе прессе «самым дешевым способом».