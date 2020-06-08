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Подарок на годовщину: Бузова похвасталась кроссовками стоимостью 68 тысяч рублей

Телеведущая и ее избранник отметили 10 месяцев отношений.

Подарок на годовщину: Бузова похвасталась кроссовками стоимостью 68 тысяч рублей
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова даже на карантине не расстается с телефоном. Она стала снимать еще больше фото и видео. Ко всему прочему, поклонники теперь знают, как выглядит квартира, в которой телеведущая проживает со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Они часто вместе готовят или снимают забавные ролики. Несмотря на самоизоляцию, девушка часто ездит на работу, поэтому то и дело блистает в новых нарядах, а не только в халате.

С наступлением лета и известия, что самоизоляция в Москве завершится 9 июня, Дава решил обновить гардероб. На днях он потратил миллион рублей в ЦУМе на обновки. Похоже, тогда он припас и подарок, который вручил Ольге накануне, когда они праздновали 10 месяцев отношений.

В честь годовщины телеведущая принарядилась в платье-сорочку жемчужного цвета и туфли в тон. Блогер подарил ей не только букет, но и подарки, которые она распаковала с утра. В одной из коробок девушка обнаружила кроссовки Versace, которые стоят 68 тысяч рублей на официальном сайте.

Кроссовки Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buzova86/

Свою радость Бузова даже не собиралась скрывать. Ее гардероб регулярно пополняется обновками. Ранее без повода Дава преподнес возлюбленной кольцо и серьги с бриллиантами, на которые потратил 10 тысяч долларов. Пока телеведущая не говорит о свадьбе, но если влюбленные решатся узаконить отношения, то уже очевидно, что на торжество будет потрачена колоссальная сумма.

Напомним, что ранее Ольга не раз говорила, что мечтает о детях, так как способна обеспечить семью. Фанаты не раз подозревали ее в беременности, но девушка всего лишь поправилась за время карантина. Тем временем уже в январе будущего года ей исполнится 35 лет, а она обещала что возьмет ребенка из детского дома, если к 35 годам сама не родит малыша.

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