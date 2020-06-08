Подарок на годовщину: Бузова похвасталась кроссовками стоимостью 68 тысяч рублей

Ольга Бузова даже на карантине не расстается с телефоном. Она стала снимать еще больше фото и видео. Ко всему прочему, поклонники теперь знают, как выглядит квартира, в которой телеведущая проживает со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Они часто вместе готовят или снимают забавные ролики. Несмотря на самоизоляцию, девушка часто ездит на работу, поэтому то и дело блистает в новых нарядах, а не только в халате.

С наступлением лета и известия, что самоизоляция в Москве завершится 9 июня, Дава решил обновить гардероб. На днях он потратил миллион рублей в ЦУМе на обновки. Похоже, тогда он припас и подарок, который вручил Ольге накануне, когда они праздновали 10 месяцев отношений.

В честь годовщины телеведущая принарядилась в платье-сорочку жемчужного цвета и туфли в тон. Блогер подарил ей не только букет, но и подарки, которые она распаковала с утра. В одной из коробок девушка обнаружила кроссовки Versace, которые стоят 68 тысяч рублей на официальном сайте.

Свою радость Бузова даже не собиралась скрывать. Ее гардероб регулярно пополняется обновками. Ранее без повода Дава преподнес возлюбленной кольцо и серьги с бриллиантами, на которые потратил 10 тысяч долларов. Пока телеведущая не говорит о свадьбе, но если влюбленные решатся узаконить отношения, то уже очевидно, что на торжество будет потрачена колоссальная сумма.

Напомним, что ранее Ольга не раз говорила, что мечтает о детях, так как способна обеспечить семью. Фанаты не раз подозревали ее в беременности, но девушка всего лишь поправилась за время карантина. Тем временем уже в январе будущего года ей исполнится 35 лет, а она обещала что возьмет ребенка из детского дома, если к 35 годам сама не родит малыша.