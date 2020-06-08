«Интимная связь была»: бывший любовник Волочковой прошел проверку на детекторе лжи

Анастасия Волочкова долгое время была завидной невестой. Она не скрывает, что встречалась с влиятельными мужчинами. Но вот уже год балерина счастлива с новым возлюбленным, личность которого она скрывает. Артистка готовится к пышной свадьбе с избранником. На фоне радостных новостей пообщался с журналистами Владислав Фоменко, который заявил, что у него был роман с Волочковой. Более того, он объявил, что она ждала от него ребенка.

Бизнесмен из Твери стал героем передачи «Прямой эфир». Он рассказал, как отрывался с балериной, жил с ней то в фешенебельных отелях, то в доме, который для нее снимал бывший муж. По словам Владислава, они устраивали вечеринки, а почти каждый день артистка начинала с рома. Даже узнав о возможной беременности, блондинка не перестала «прикладываться» к бутылке, заверил бизнесмен. Из-за этого романа он даже ушел от жены с ребенком.

Однако роман завершился из-за того, что Волочкова якобы не отдала любовнику внушительный долг за ремонт в ее особняке. Мужчина требует со звезды 30 миллионов рублей. Ему также интересно узнать, где их ребенок. В студии собрались друзья Анастасии, которые уверены, что Фоменко — очередной мошенник. Также Андрей Малахов нашел двух женщин, которых бизнесмен в свое время обманул на деньги и даже получил условный срок.

В финале передачи Владислав прошел проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что он действительно тратил на балерину крупные суммы денег и однажды заплатил 250 тысяч рублей за ужин в ресторане, но не исключено, что это был единичный случай. А вот миллионов на ремонт особняка звезды он не тратил.

«Интимная связь была», — объявил полиграфолог Игорь Володин. А вот измены со стороны артистки не было, так как бизнесмен ее не заставал с водителем в бане, как утверждал ранее. Это вызвало много дискуссий.

Никита Джигурда заверил, что близость у Насти и Владислава могла быть лишь в фантазиях мужчины. «Ребенка не было», — раскрыл еще одну правду полиграфолог. «Значит она сделала аборт», — стал себя оправдывать Фоменко. Он готов судиться с Волочковой, если она подаст на него в суд.