«Произошла трещина в моем мироздании»: Родион Газманов рассказал о разводе родителей

Певец Олег Газманов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии он рассказал о своем первом браке. От жены Ирины, с которой он расстался в девяностых годах, родился сын Родион. Он также появился в студии.

«Я долгие годы пел в ресторанах Калининграда. А потом решил поехать покорять Москву. Моя первая жена Ирина спокойно к этому отнеслась. Да, было непросто. В Москве я и вагоны разгружал. Мне надо было кормить свою семью. Мне порой снилось, как весь зал поет мои песни. Я этого сильно хотел. И желание, как мы видим, осуществилось». Олег Газманов

Родион Газманов добавил, что стал даже раньше популярнее своего отца. В девяностые годы вышла песня «Люси», которая произвела фурор. «Мама нормально относилась, что я ездил на гастроли с отцом. Я даже почти школу не пропускал. Конечно, песня «Люси» произвела фурор. Хочу извиниться перед всеми Люсями, которых после этого стали звать собаками», — пошутил Родион.

Также он вспомнил болезненный развод родителей. «Семья для меня — это фундамент. Тяжело было. Произошла трещина в мироздании. Мне было всего 12 лет, когда родители расстались. Ну я понимаю, что так сложилось. Обвинять, наверное, некого. Я сильно переживал. Так бывает», — отметил сын Газманова.

Сам музыкант сказал, что за все благодарен первой супруге. «Она воспитала такого прекрасного парня. Я все, что заработал — отдал им. Сына отправил учиться за границу. Мы остались с Ириной людьми. Это самое важное», — заметил певец.