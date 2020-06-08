«Врачи рекомендовали»: представитель Джигарханяна подтвердил госпитализацию режиссера

Представитель 81-летнего Армена Джигарханяна, Артур Согомонян, подтвердил госпитализацию народного любимца. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro близкий к артисту человек подметил, что сейчас многолетний руководитель столичного театра действительно находится в руках врачей, однако все не так страшно, как рисуют.

«Он действительно в больнице, но никакого инсульта нет. Вчера его госпитализировали, врачи рекомендовали провериться. Он раз в два-три месяца проходит обследования, рекомендовали делать это в стационаре. Я разговаривал с утра сегодня, проверили почки и легкие, никаких рисков нет», — подметил он.

Согомонян акцентировал также внимание: речь не идет о коронавирусе, поскольку Джигарханян трепетно относится к своему здоровью и соблюдает все необходимые меры предосторожности.

В Московском драматическом театре Армена Джигарханяна же наоборот опровергли сообщения о госпитализации режиссера. Директор Елена Гильванова в беседе с журналистами акцентировала, что сейчас Армен Борисович, как и раньше, пребывает в своей квартире в Староконюшенном переулке. Что касается самочувствия, то жалоб на него от Джигарханяна она в последнее время не слышала. К полноценной рабочей деятельности режиссер планирует вернуться ближе к августу, отмечает «Комсомольская правда».

Напомним, что за последние два года Джигарханян оказывается в стенах клиники в шестой раз. Ранее Армен Борисович испытывал проблемы с сердцем.