СМИ: 84-летний Армен Джигарханян находится в реанимации в тяжелом состоянии

По предварительным данным, актера доставили в больницу с жалобами на сердце.

84-летний режиссер Армен Джигарханян находится в реанимации в тяжелом состоянии. О том, что народного артиста доставили в больницу, стало известно утром в понедельник, 8 июня. Напомним, в последнее время Армен Борисович регулярно жаловался на самочувствие и на постоянной основе был пациентом медицинских учреждений. В ноябре 2019 года режиссер также оказался в реанимации из-за осложнений после пневмонии, а несколькими месяцами ранее перенес операцию на сердце. Тогда сын Джигарханяна Степан подмечал, что в целом, его отец чувствует себя неплохо.

В начале недели Джигарханян же вновь оказался в медицинском учреждении. Telegram-канал BAZA информирует, что у знаменитости произошел инсульт. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Родственники артиста ситуацию пока не комментируют.