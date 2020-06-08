«Мой главный мотиватор – дочь»: Любовь Успенская призналась, что скучает по наследнице

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что больше не будет финансировать свою дочь Татьяну Плаксину, которая опозорила ее на всю страну, заявив о побоях. При этом звезда скучает по наследнице, которая уехала в США.

«Мой главный мотиватор – все-таки это дочь. Хоть она меня и сбила с копыт. Я как-то ночью встала попить воды, а очнулась без сознания. Я даже по телефону не смогла набрать помощницу. Утром, когда все узнали, то пришли в шок. Месяц потом лежала, не вставая. У меня было много переломов. Мне сейчас прочищают сосуды мозга». Любовь Успенская

Как сказала певица, она хочет, чтобы дочь сама заработала на буханку хлеба. «Таня никогда не доделывала дела до конца. Она все проекты начинала, но бросала их на полпути. Я хочу ей гордиться. Только поэтому я еще не упала и не пропала. Мне кажется Таня страдает в душе и понимает, что сделала мне плохо», — заметила Успенская.

По словам певицы, дочь сейчас живет с ее мужем в американской квартире. При этом отца своей наследницы она ненавидит. «Он — непорядочный человек. Хочет делить имущество со мной. При этом я все заработала сама», — заметила она.