«С ними проживает сиделка»: сын Джигарханяна рассказал о жизни отца со второй женой

Как рассказал «Собеседнику» приемный сын Армена Джигарханяна Степан, его мать окончательно переехала в Россию из Америки. Ранее Татьяна Власова, вторая супруга народного артиста, до его отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской (третьей женой) практиковала гостевой брак, иногда наведываясь к мужу.

Теперь женщина экстренно (из-за пандемии) переехала к бывшему мужу, с которым наладила отношения. Часть вещей в итоге пока осталась в ее доме в Соединенных Штатах, и о них придется позаботиться сыну. Сделать это будет непросто, поскольку самолеты между Америкой и Россией пока не летают.

Степан признался, что в жизни его отца сейчас не так гладко, как хотелось бы. И это несмотря на то, что его личная жизнь наладилась.