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«С ними проживает сиделка»: сын Джигарханяна рассказал о жизни отца со второй женой

Татьяна Власова ради народного артиста навсегда переехала в Россию.

«С ними проживает сиделка»: сын Джигарханяна рассказал о жизни отца со второй женой
Армен Джигарханян. Фото Global look press.

Как рассказал «Собеседнику» приемный сын Армена Джигарханяна Степан, его мать окончательно переехала в Россию из Америки. Ранее Татьяна Власова, вторая супруга народного артиста, до его отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской (третьей женой) практиковала гостевой брак, иногда наведываясь к мужу.

Теперь женщина экстренно (из-за пандемии) переехала к бывшему мужу, с которым наладила отношения. Часть вещей в итоге пока осталась в ее доме в Соединенных Штатах, и о них придется позаботиться сыну. Сделать это будет непросто, поскольку самолеты между Америкой и Россией пока не летают.

Степан признался, что в жизни его отца сейчас не так гладко, как хотелось бы. И это несмотря на то, что его личная жизнь наладилась.

«Вместе с ними проживает еще и сиделка, которая ухаживает за Арменом Борисовичем. Когда в квартире больше двух человек, это уже маленькое сообщество. В результате начинаются какие-то трения, подводные камни», — поведал он.

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