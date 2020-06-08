Елена Воробей выгнала двух дизайнеров, которые делали ремонт в ее шикарной квартире

Актриса Елена Воробей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о том, что в свое время выгнала двух дизайнеров, которые делали ремонт в ее шикарной квартире на Воробьевых горах. Звезда не так давно пустила в свои апартаменты журналистов. В квартире нет ни одной лишней вещи. Кругом настоящая красота: дорогие столы, на стенах картины.

Кстати, квартира не такая большая, как можно было подумать. Всего сто квадратных метров. Сама звезда призналась, что ей вполне хватает.

«На этой территории в свое время пробовали работать два дизайнера. Оба от меня сбежали. Они откровенно портачили. За кухню в итоге я втридорога заплатила. Она выполнена в стиле хайтек». Елена Воробей

больше по теме Елена Воробей из-за безденежья решилась на продажу квартиры в Черногории Недвижимость в европейской стране звезда использовала как дачу.

По словам Елены Воробей, она за свои выступления не ломит цену. Берет от двухсот до четырехсот тысяч рублей. «У меня очень благодарные поклонники. Как-то мне шубу до пят подарили. Потом пришлось отрабатывать», — пошутила Елена Воробей.