«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Елена Воробей выгнала двух дизайнеров, которые делали ремонт в ее шикарной квартире

По словам артистки, мужчины откровенно портачили.

Елена Воробей выгнала двух дизайнеров, которые делали ремонт в ее шикарной квартире
Воробей показала свою шикарную квартиру/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Воробей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о том, что в свое время выгнала двух дизайнеров, которые делали ремонт в ее шикарной квартире на Воробьевых горах. Звезда не так давно пустила в свои апартаменты журналистов. В квартире нет ни одной лишней вещи. Кругом настоящая красота: дорогие столы, на стенах картины.

Квартира Елены Воробей. Фото
Воробей показала свою квартиру/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Кстати, квартира не такая большая, как можно было подумать. Всего сто квадратных метров. Сама звезда призналась, что ей вполне хватает.

«На этой территории в свое время пробовали работать два дизайнера. Оба от меня сбежали. Они откровенно портачили. За кухню в итоге я втридорога заплатила. Она выполнена в стиле хайтек».

Елена Воробей

По словам Елены Воробей, она за свои выступления не ломит цену. Берет от двухсот до четырехсот тысяч рублей. «У меня очень благодарные поклонники. Как-то мне шубу до пят подарили. Потом пришлось отрабатывать», — пошутила Елена Воробей.

Тэги

Воробьевы горыЕлена ВоробейЕлена Воробей последние новостиНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"
Loading...