«Кривые зубы»: Мерьем Узерли удивила детским снимком

В неказистом подростке с трудом можно узнать нынешнюю красавицу-актрису.

Оказывается, звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли далеко не всегда была знойной красавицей. В детстве она имела неказистую внешность, да и улыбка актрисы явно требовала вмешательства дантиста.

Об этом стало известно подписчикам турецко-германской артистки после того, как в личном блоге Мерьем опубликовала архивное фото из личного альбома. Снимок она подписала хэштегами #Кривые зубы, #Кассель, #Германия, #детство.

Напомним, любимица публики наполовину немка (по маме), наполовину турчанка. Родилась, провела детство и начала свою карьеру Узерли в Германии, однако стала звездой мирового масштаба только после работы с турецкими режиссерами. Нашим соотечественникам она особенно запомнилась по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век».